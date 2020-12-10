باحثون عراقيون ومصريون لـRT: العلاقات العراقية المصرية تتطور بسرعة وهناك تنسيق كبير بين البلدين

قال خبراء وباحثون في حديث خاص لـRT إن العلاقات المصرية العراقية تتطور بسرعة في الفترة الأخيرة في كافة المجالات مؤكدين أن ذلك يساهم في إعادة العراق لمكانه الطبيعي بين الدول العربية.

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وأكد الباحث السياسي العراقي الدكتور عبد الكريم الوزان، في حديث مع RT، أن "العلاقات المصرية العراقية تمر بمنعطف هام سواء من ناحية التطورات أو التوقيت لأن التفاعل وتطوير العلاقات بين البلدين هو بمثابة إعادة العراق لمكانه الطبيعي بين الدول العربية والتهديدات التي يتعرض لها العراق من دول مجاورة تجعل من التنسيق بين بغداد والقاهرة مهما".

من جانبه قال الصحفي المتخصص في شؤون الأمن القومي المصري أحمد رفعت، في تصريح لـRT: "منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عام 2014 وهو يولي أهمية كبيرة للعراق حيث أعلن صراحة أن مصر تدعم بغداد وجيشه في محاربة الإرهاب".

وتابع: "لم تمر مناسبة إلا وكانت مصر بجانب العراق ما أدى إلى إعلان بغداد استعدادها لدعم مصر وتوفير احتياجاتها من النفط وتطور الأمر الآن لصيغة جيدة وهي النفط مقابل الإعمار وتقضي بإنجاز احتياجات العراق البنيوية مقابل شحنات نفط للشركات المصرية".

وأكد رفعت أن "البلدين قطعا خطوات مهمة ليس فقط في الاتفاقيات الموقعة بينهما قبل أيام في مجالات اقتصادية بل ستمتد إلى تعاون على أعلى المستويات عسكريا وسياسيا".

وبدوره قال حمادة إمام نائب رئيس تحرير جريدة الشروق لـ RT إن "التقارب المصري العراقى يزعج العديد من الدول سواء العربية أو الغربية وكذلك بعض الجماعات المتطرفة وكلما كانت هناك محاولة للتقارب كلما بدأت حملات تشوية لتلك الخطوة حيث جندت المنصات الإعلامية في هذه الدول لبدء حملات وحروب تشوية من خلال اعتبار أن التقارب المصري العراقي قد يكون خطوة نحو نقارب مصري إيراني".

وأضاف إمام أنه "منذ صعود السيسي أكد أكثر من مرة على أهمية ووحدة وسيادة العراق على أراضيه. ورفضت الحكومة المصرية مقترح الكونغرس الأمريكي في أبريل 2015 بتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم وبشكل طائفي بين الشيعة والسنة والأكراد".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر:RT