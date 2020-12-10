انطلاق مباحثات عراقية مصرية في القاهرة

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، أن مباحثات عراقية مصرية انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، استمراراً للقاءات والزيارات التي أجريت من قبل الطرفين خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب مراسلنا، فإن "المباحثات انطلقت صباح اليوم، وسيقوم الوفد العراقي الذي يرأسه وزير التخطيط، خالد بتال، بزيارة عدد من المشاريع المصرية، ويعقد اجتماعات مع الحكومة المصرية وفقاً لمخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عقد في عمّان بين العراق ومصر والأردن".

وفي الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، وقع العراق ومصر 15 مذكرة تفاهم وبرامج وبروتوكولات، في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.

المصدر: RT