وزير النقل السوري يعلن إعادة تشغيل مطار حلب قريبا

أعلن وزير النقل السوري، زهير خزيّم، أن الوزارة ستعمل على إعادة تشغيل مطار حلب الدولي خلال الفترة القريبة القادمة.

وبعد جولة له في المطار، قال الوزير خزيّم إنه اطلع على جاهزية المطار الفنية والتشغيلية، وعلى الإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من جائحة كورونا.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الفريق الحكومي المعني بجائحة كورونا، لإعادة تشغيل مطار حلب الدولي، قائلا: "نسعى ليتم ذلك خلال الفترة القريبة القادمة"

وكان عدد من الفعاليات الاقتصادية في مدينة حلب (العاصمة الاقتصادية لسوريا)، طالبوا بإعادة افتتاح المطار.

ومنذ يومين كتب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، واتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، متسائلا: "لماذا لا يعمل مطار حلب؟ وأكد الشهابي أن المطار جاهز فنيا وأمنيا "ولا توجد أية أعذار تمنع تشغيله دوليا"

وتساءل: "كيف تنهض العاصمة الاقتصادية ومعها البلد كله دون مطار دولي؟".

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وكانت محافظة الحسكة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي استئناف الرحلات الخارجية من مطار بيروت إلى مطار القامشلي الدولي وبالعكس.

ومطلع أكتوبر الماضي استأنف مطار دمشق الدولي، نشاطه، وذلك بعد 6 أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا.

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يذكر أن الحكومة السورية أوقفت الرحلات الجوية من وإلى سوريا في مارس الماضي ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

أسامة يونس

المصدر: RT