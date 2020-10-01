بعد انقطاع دام نصف سنة.. مطار دمشق يستأنف عمله

استأنف مطار دمشق الدولي، اليوم الخميس، نشاطه وذلك بعد 6 أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس المستجد.

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وترافقت عملية استئناف الأنشطة مع تطبيق إجراءات وقائية صارمة من مركز صحي وأجهزة قياس حرارة وزيادة العناصر الطبية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تم فرز عناصر وتركيب أجهزة تعقيم للركاب والحقائب، ورسم علامات أرضية لتحقيق التباعد المكاني، ولوحات دلالة وإرشاد، وزيادة فترات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة.

المصدر: RT