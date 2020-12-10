الإمارات تعلق على فشل مشروعين لوقف بيع مقاتلات F-35

علق سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، على فشل مشروعي قرار بمجلس الشيوخ لمنع بيع لبلاده أسلحة ومقاتلات أمريكية متطورة من طراز F-35.

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ووفقا لما نشرته السفارة الإماراتية بواشنطن عبر صفحتها في موقع "تويتر"، قال العتيبة إن: "الإمارات العربية المتحدة تقدر بعمق اعتبارات جميع السيناتورات في تصويت اليوم. إن استمرار الدعم الأمريكي يمكن الإمارات من تحمل عبئ أكبر على أمننا الجماعي، أمننا وأمنكم وأمن شركائنا".

وتابع: "هذا يحسن التوافقية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، ويسمح لنا بأن نكون أكثر فعالية معا. يجعلنا جميعا أكثر أمانا.. دولة الإمارات العربية المتحدة المنفتحة والمتسامحة والمتوجهة نحو المستقبل، ترسم مسارا إيجابيا جديدا للشرق الأوسط. نحن ملتزمون بخفض التصعيد الإقليمي وبالحوار".

وأضاف السفير الإماراتي: "نتطلع إلى تعميق علاقتنا مع الولايات المتحدة التي استمرت 49 عاما، حيث نعمل معًا لمواجهة التحديات الملحة مثل الصحة العالمية والمناخ وانتشار الأسلحة النووية والصراعات الإقليمية".

“It improves US-UAE interoperability and allows us to be more effective together. It makes us all safer.



Open, tolerant, and future oriented, the UAE is charting a new positive path for the Middle East. We are committed to regional de-escalation and dialogue. (2/3) — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) December 9, 2020

وصوت بالرفض للقرار الأول 50 عضوا مقابل 46 صوتوا لصالحه في مجلس الشيوخ الأمريكي، مما يدل على أن الأعضاء المعارضين للصفقة خسروا.

أما مشروع القرار الثاني، لوقف بيع مقاتلات F 35 إلى الإمارات، فنال رفض 49 عضوا مقابل دعم 47.

المصدر: UAE Embassy US