سفير الإمارات لدى واشنطن متسائلا: لماذا مسموح لإيران وممنوع علينا؟

تساءل سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، عن سبب منع بلاده من تخصيب اليورانيوم على الرغم من السماح بذلك لإيران بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأعرب العتيبة، في حوار مع معهد هدسون نشر أمس الثلاثاء، عن اقتناع الإمارات بضرورة أن يكون هناك اتفاق مع إيران، قائلا: "سنكون بين أوائل الموقعين على اتفاق مع إيران لكن ما هي صورة هذا الاتفاق؟"

وأقر السفير بأن الاتفاق المبرم عام 2015 كان "نقطة بداية جيدة"، لكن كان لا يزال هناك الكثير من القضايا التي تتطلب العمل عليها، بما في ذلك ملفات الصواريخ والجماعات المسلحة.

وتابع: "لم أجد بعد أي شخص ذكي في الولايات المتحدة يمكنه أن يفسر لي: لماذا تحتفظ إيران بدورة التخصيب أو إعادة المعالجة (لليورانيوم) في حين نحن - شركاؤكم الذين يستثمرون معكم ويقاتلون معكم ويخوضون حروبا معكم - ممنوعون من دورة التخصيب هذه".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الإمارات تمكنت من بناء برنامج نووي لا يعتمد على عمليات إعادة المعالجة، وتابع متسائلا: "كيف يحصل خصومكم على صفقة أفضل من شركائكم؟ بودنا أن نرى برنامجا نوويا مدنيا في إيران يشبه ما لدينا في الإمارات".

المصدر: RT