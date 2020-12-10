 
مباشر

العاهل السعودي يصدر أمرا بتقديم مساعدات لعدد من الدول لمواجهة كورونا

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي يصدر أمرا بتقديم مساعدات لعدد من الدول لمواجهة كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbuw

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة، عن عدد من القرارات اتخذها العاهل السعودي الملك سلمان، لمساعدة عدد من الدول في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
السعودية.. تعليمات جديدة بخصوص
السعودية.. تعليمات جديدة بخصوص "مياه زمزم"

وقال المركز، في بيان له، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "في إطار توجيه خادم الحرمين الشريفين للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) والحد من انتشاره، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة العديد من المساعدات الإنسانية في مختلف القطاعات".

وكان الملك سلمان قال إن "قمة العشرين نجحت في تقديم رسالة للاطمئنان والأمل لمواطني جميع الشعوب، من خلال بيان القادة الختامي للقمة".

المصر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا