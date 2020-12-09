سوريا تعرب عن تضامنها اللامحدود مع أهالي الجولان المحتل في إضرابهم

أعربت وزارة الخارجية السورية عن دعم دمشق لأهالي الجولان في إضرابهم ضد الإجراءات الإسرائيلية، مطالبة الأمم المتحدة بالتصدي لهذا العدوان على حقوق أهالي الجولان وسيادة سوريا.

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ودانت الخارجية السورية "بشكل مطلق الإجراءات الإسرائيلية في الجولان"، وقالت إن "سوريا تجدد دعمها اللامحدود لمواطنيها العرب السوريين أهالي الجولان السوري المحتل في إضرابهم العام ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية ورفضهم قرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الجولان السوري المحتل".

وحذرت دمشق إسرائيل من مغبة المضي في تنفيذ هذه الإجراءات، داعية الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التصدي "للعدوان الإسرائيلي على حقوق أهالي الجولان وعلى سيادة الجمهورية العربية السورية على أرضها ومواردها".

وأصيب اليوم عدد من أهالي الجولان السوري المحتل بجروح بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال محاولة الأهالي منع القوات الإسرائيلية من دخول أراضيهم.

ودعا أهالي الجولان إلى إضراب عام وشامل اليوم الأربعاء يشمل كافة المرافق الحياتية وتعطيل المدارس، والتوجه إلى الأراضي التي تزمع إسرائيل نصب مراوح ضخمة فيها لتوليد الكهرباء.

المصدر: سانا