بالصور.. إصابات في صفوف أهالي الجولان المحتل برصاص الجيش الإسرائيلي

أصيب عدد من أهالي الجولان السوري المحتل بجروح بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع خلال محاولة الأهالي منع القوات الإسرائيلية من دخول أراضيهم.

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ودعا أهالي الجولان المحتل إلى إضراب عام وشامل اليوم الأربعاء يشمل كافة المرافق الحياتية وتعطيل المدارس، والتوجه إلى الأراضي التي تزمع إسرائيل نصب مراوح ضخمة فيها لتوليد الكهرباء.

وصدرت الدعوة عقب اجتماع الهيئة الدينية والاجتماعية في الجولان، على خلفية عزم إسرائيل إقامة مراوح توربينية عملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية ولمنعها من تنفيذ مخططها التوسعي في ممتلكات الأهالي.

RT

RT

وكانت القوات الإسرائيلية أغلقت قبل يومين عددا من المداخل الرئيسة لقرى الجولان المحتل ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي تعتزم إقامة المراوح عليها.

المصدر: RT