 
مباشر

بالصور.. إصابات في صفوف أهالي الجولان المحتل برصاص الجيش الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

بالصور.. إصابات في صفوف أهالي الجولان المحتل برصاص الجيش الإسرائيلي
Reuters
صورة أرشيفية، قرية مجدل شمس في الجولان السوري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbm4

أصيب عدد من أهالي الجولان السوري المحتل بجروح بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع خلال محاولة الأهالي منع القوات الإسرائيلية من دخول أراضيهم.

إقرأ المزيد
الجولان السوري المحتل يعلن إضرابا عاما الأربعاء
الجولان السوري المحتل يعلن إضرابا عاما الأربعاء

ودعا أهالي الجولان المحتل إلى إضراب عام وشامل اليوم الأربعاء يشمل كافة المرافق الحياتية وتعطيل المدارس، والتوجه إلى الأراضي التي تزمع إسرائيل نصب مراوح ضخمة فيها لتوليد الكهرباء.

وصدرت الدعوة عقب اجتماع الهيئة الدينية والاجتماعية في الجولان، على خلفية عزم إسرائيل إقامة مراوح توربينية عملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية ولمنعها من تنفيذ مخططها التوسعي في ممتلكات الأهالي.

بالصور.. إصابات في صفوف أهالي الجولان المحتل برصاص الجيش الإسرائيلي
RT
بالصور.. إصابات في صفوف أهالي الجولان المحتل برصاص الجيش الإسرائيلي
RT

وكانت القوات الإسرائيلية أغلقت قبل يومين عددا من المداخل الرئيسة لقرى الجولان المحتل ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي تعتزم إقامة المراوح عليها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا