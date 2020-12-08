الجولان السوري المحتل يعلن إضرابا عاما الأربعاء

دعا أهالي الجولان المحتل إلى إضراب عام وشامل الأربعاء يشمل كافة المرافق الحياتية وتعطيل المدارس، والتوجه إلى الأراضي التي تزمع إسرائيل نصب مراوح ضخمة فيها لتوليد الكهرباء.

وصدرت الدعوة عقب اجتماع الهيئة الدينية والاجتماعية في الجولان، على خلفية عزم إسرائيل إقامة مراوح توربينية عملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية ولمنعها من تنفيذ مخططها التوسعي في ممتلكات الأهالي.

وأغلقت القوات الإسرائيلية أمس الاثنين عددا من المداخل الرئيسة لقرى الجولان ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي تعتزم إقامة المراوح عليها.

واحتشد الأهالي على الطرقات المودية إلى الأراضي الزراعية في مناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاثا ومسعدة، لمنع القوات الإسرائيلية من الوصول إلى أراضيهم.

المصدر: "سانا"