صور.. الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل قرى الجولان المحتل ويمنع وصول الأهالي لأراضيهم الزراعية
Reuters
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أغلق الجيش الإسرائيلي عددا من المداخل الرئيسية لقرى الجولان السوري المحتل، ومنع الأهالي من الوصول لأراضيهم الزراعية في المناطق التي تريد إسرائيل إقامة توربينات عملاقة عليها.
وأفاد مصدر بالجولان السوري المحتل في تصريح لوكالة "سانا" بأن الأهالي يحتشدون على الطرقات المؤدية إلى الأراضي الزراعية التي تخطط السلطات الإسرائيلية لإقامة المراوح الهوائية عليها في مناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاثا ومسعدة، وسط تواجد كثيف لقوات الشرطة الإسرائيلية وقطع الطرق الرئيسية.
وأشار المصدر إلى أن حالة من الغضب تسود لدى الأهالي الذين انتشروا في أراضيهم لمنع السلطات الإسرائيلية من تركيب المراوح.
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المصدر: سانا