بعد مقتل محتجين.. البرلمان العراقي يوجه لجنة لزيارة كردستان

وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، لجنة برلمانية لزيارة مناطق في إقليم كردستان العراق شهدت أعمال عنف خلال الأيام الماضية.

وأكد الحلبوسي خلال جلسة البرلمان اليوم، أهمية صيانة حقوق الإنسان وحماية المتظاهرين، وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.

وأشار إلى توجيه لجنة حقوق الإنسان النيابية بزيارة ميدانية إلى مناطق التظاهرات في إقليم كردستان العراق.

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وأفادت مصادر طبية ورسمية في كردستان العراق بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات على خلفية تأخر دفع رواتب الموظفين واقتطاعها في الإقليم، ارتفعت إلى 6 قتلى وعشرات الجرحى.

وشهدت احتجاجات بلدة سيد صادق غربي المحافظة مقتل متظاهرين اثنين الثلاثاء، وفق النائب السابق في برلمان الإقليم أميد هاما علي.

وأعلنت اللجنة الأمنية العليا في الإقليم منع التنقل بين مركز محافظة السليمانية وأقضيتها ونواحيها بدءا من منتصف ليل الثلاثاء ولمدة يوم واحد.

المصدر: RT