كردستان العراق.. ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 6 قتلى وعشرات الجرحى

أفادت مصادر طبية ورسمية في كردستان العراق بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات على خلفية تأخر دفع رواتب الموظفين واقتطاعها في الإقليم، ارتفعت إلى 6 قتلى وخلفت عشرات الجرحى.

وانطلقت التظاهرات ضد حكومة الإقليم وأحزابه الرئيسية الأسبوع الماضي في بلدات بمحافظة السليمانية شمال شرقي العراق.

وأشار مصدر طبي محلي إلى أن القوات الأمنية التي تحرس مقار حزبية في بلدة جمجمال، أطلقت الرصاص على متظاهرين الاثنين، ما أدى إلى مقتل شاب (26 عاما)، فيما قتل متظاهران آخران مساء في بلدتي كفري ودربندخان، وفق مسؤول محلي و"الهيئة العليا لحقوق الإنسان" في بغداد.

وحاول المتظاهرون في بلدة تكية على مسافة 60 كم جنوب غربي السليمانية، حرق مقار أحزاب ومقر للشرطة، فيما أدت الاشتباكات مع حراس المقار إلى مقتل متظاهر (16 عاما).

وشهدت احتجاجات بلدة سيد صادق غربي المحافظة مقتل متظاهرين اثنين الثلاثاء، وفق النائب السابق في برلمان الإقليم أميد هاما علي.

وأعلنت اللجنة الأمنية العليا في الإقليم منع التنقل بين مركز محافظة السليمانية وأقضيتها ونواحيها بدءا من منتصف ليل الثلاثاء ولمدة يوم واحد.

المصدر: "أ ف ب"