العراق.. مقتل متظاهرين اثنين في إقليم كردستان

شهدت الاحتجاجات المستمرة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق منذ أيام، مقتل متظاهرين اثنين خلال صدامات جرت اليوم الثلاثاء بينهم والقوات الأمنية.

وخرج المتظاهرون في أقضية رانية ودوكان وناحية تكية وحاجى، اليوم بتظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع المالي وتوفير فرص عمل ومشاريع خدمية، فضلا عن توزيع الرواتب في وقتها، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ويعاني إقليم كردستان العراق من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016 بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على "داعش"، ولم يستلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ أشهر بسبب خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

ويوم أمس أفاد مراسل RT بأن المتظاهرين أحرقوا مقرات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، كما أحرقوا مقر حركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي في ناحية سيد صادق.

المصدر: "واع" + RT