سفير إسرائيلي سابق يعلق على زيارة نتنياهو "المتوقعة" لمصر

اعتبر السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر اسحق ليفانون أن زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو المتوقعة الى مصر، فيما لو تحققت، سيكون لها أهمية كبيرة لإنعاش العلاقات بين البلدين.

وذكر ليفانون في مقالة له في موقع "معاريف" أن الاجتماعات بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل عامين في الامم المتحدة كانت هامة، لكنها مختلفة بطبيعتها عن اجتماع في إطار زيارة رسمية.

وذكر ليفانون أنه حضر عددا من الاجتماعات بين نتنياهو والرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك وأن جميعها لم تكن رسمية، وقال إن نتنياهو وصل إلى مصر لإجراء مباحثات هامة، لكن علم إسرائيل رفع فقط قبل فترة قصيرة جدا من وصول طائرة نتنياهو، حتى لا يتم اعتبار الزيارة على أنها رسمية، لذلك فإنه يبارك مثل هذه الزيارة الرسمية فيما لو تحققت بعد هذه الفترة الطويلة.

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وقال ليفانون إن هناك ثلاثة مواضيع هامة تربط اسرائيل ومصر وهي مكافحة الإرهاب، اتفاق الكويز الثلاثي بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة والذي يتيح لمصر تصدير منتجات بها مركبات إسرائيلية إلى الولايات المتحدة بدون جمارك، واتفاق الغاز الذي بموجبه تبيع إسرائيل الغاز إلى مصر.

وذكر ليفانون أن الأنباء عن زيارة نتنياهو المرتقبة إلى مصر تتطرق إلى مباحثات في الجانب الاقتصادي، وأنه من المجدي أن يركز الاجتماع على أحد المواضيع الاقتصادية بتعمق من منطلق الرغبة في التوصل إلى اختراق يساهم في تطوير المجال الاقتصادي، ما سيساهم مستقبلا بتطوير فعلي للعلاقات.

ودعا ليفانون إلى أن تتاح للسفير الإسرائيلي في مصر حرية الاجتماع مع الشخصيات التي يريدها وألا تكون علاقته منحصرة فقط مع مدير قسم إسرائيل في وزارة الخارجية المصرية، وأن يتمتع بنفس حرية الحركة التي يتمتع بها السفير المصري في إسرائيل. وحث السفير السابق نتنياهو على أن يطالب بالغاء المقاطعة التي تفرضها النقابات المهنية في مصر على اسرائيل.

ونهاية نوفمبر ذكرت صحيفة "معاريف" أنه من المتوقع أن يزور نتنياهو خلال الأسابيع المقبلة القاهرة للقاء الرئيس المصري هناك.

المصدر: i24News