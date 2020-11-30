معاريف: نتنياهو يزور مصر خلال أسابيع.. ولقاء مرتقب مع السيسي

قالت صحيفة "معاريف" إنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأسابيع المقبلة القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الاثنين بأن محور المحادثات بين نتنياهو والسيسي سيكون حول القضايا الاقتصادية، يليها لقاء بين وفود اقتصادية من البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في أعقاب اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، والتي ستركز بشكل أساسي على المجالات الاقتصادية، بدأت تل أبيب في العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر أيضا".

ويجري مسؤولون من كلا البلدين حاليا محادثات قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الرسمية للقاهرة في الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر عقد اجتماع ثنائي بين الوفدين الاقتصاديين لإسرائيل ومصر، حيث سيتم بحث المشاريع الاقتصادية المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

ونوهت الصحيفة بأن "لنتنياهو تاريخا حافلا من اللقاءات مع القادة المصريين، ففي عام 2010 التقى بالرئيس آنذاك حسني مبارك، وبحث الجانبان محاولات فتح مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وكان مكتب نتنياهو قد خطط لزيارة أخرى للقاهرة في شتاء 2016، بعد حوالي عامين من وصول الرئيس الحالي السيسي إلى السلطة. وألغت الزيارة من قبل المصريين في ضوء تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، التي أفادت بأن مصر أغرقت أنفاق حماس بناء على طلب إسرائيل.

المصدر: صحيفة معاريف