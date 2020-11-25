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مصر تحذر إسرائيل من تهديد أمن المنطقة ببناء مستوطنات جديدة

أخبار العالم العربي

مصر تحذر إسرائيل من تهديد أمن المنطقة ببناء مستوطنات جديدة
Reuters
الخارجية المصرية
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية، يهدد استقرار المنطقة.

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وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أن استمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقوض من فرص حل الدولتين، ويقف أمام جهود إحياء العملية التفاوضية سعيا للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، فضلا عما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: RT

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