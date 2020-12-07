الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن (فيديو)

أطلقت عناصر الحراسة الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية النار تجاه شاب فلسطيني عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، حسب ما أفادت مراسلتنا في رام الله.

إقرأ المزيد

وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة شرطي إسرائيلي بجروح طفيفة وأنه تم "تحييد" المنفذ.

وادعت عناصر الحراسة الخاصة أن "الشاب وصل مشيا على الأقدام إلى الحاجز، وعندما طلب منه التوقف رفض وواصل التقدم نحوهم، فأطلق الحراس النار عليه وأصابوه بجروح خطيرة".

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت الحاجز بالكامل ومنعت مرور السيارات والمارة من وإلى القدس بالكامل.

المصدر: RT+معا