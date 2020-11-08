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الجيش الإسرائيلي يطلق النار تجاه شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

أخبار العالم العربي

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أطلق الجيش الإسرائيلي النار صباح اليوم الأحد تجاه شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب منطقة الفوار جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت وسائل اعلام عبرية.

ونقلت القناة 12 العبرية عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنه "تم اطلاق النار على الفلسطيني الذي حاول تنفيذ عملية طعن بالخليل"، دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا"، وذكر الجيش أنه تم "تحييد" المهاجم.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المواطن علي سليمان ابو علي عمرو (40 عاما) من منطقة دورا أصيب بالرصاص في قدمه قبل أن يقوم الجنود الإسرائيليون باعتقاله.

وفي حادث منفصل، أفادت مراسلتنا في رام الله بأن القوات الإسرئيلية أغلقت صباح اليوم حاجز قلنديا العسكري شمال القدس للاشتباه بوجود جسم متفجر في محيطه.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية

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