الأزهر يدين محاولة مستوطن إسرائيلي إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس

دان الأزهر "بأشد العبارات" محاولة حرق كنيسة الجثمانية في القدس الشرقية المحتلة على يد أحد المتطرفين الإسرائيليين.

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وأكد الأزهر أن هذا "العمل البغيض ينطلق من فكر إرهابي متطرف يقوم على كراهية الآخر واستباحة مقدساته ودمه وعرضه، وهو فكر مريض يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ولا يقل خطورة عن تنظيم داعش وأخواته".

وأضاف أنه لا بد من مواجهة هذا الفكر ومنع انتشاره، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته والمحاربة الجادة الصادقة للإرهاب وإدانة الأعمال الإرهابية وتصنيفها بمعيار مستقيم لا يعوج لديانة الجاني ولا المجني عليه".

وأعرب عن أسفه "لمرور خبر مثل هذا مرور الكرام على المجتمع الدولي وإعلامه ووكالاته"، مؤكدا أن "السكوت عن إدانته تجسيد واقعي لسياسة الكيل بمكيالين، تلك السياسة الجائرة التي يولد من رحمها الإرهاب وينطلق في الأرض فسادا وتدميرا".

والجمعة، أحبط المصلون محاولة مستوطن إسرائيلي إحراق كنيسة الجثمانية في القدس الشرقية المحتلة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT