 
مباشر

الأردن يطالب إسرائيل بمحاسبة مستوطن حاول حرق كنيسة الجثمانية بالقدس

أخبار العالم العربي

الأردن يطالب إسرائيل بمحاسبة مستوطن حاول حرق كنيسة الجثمانية بالقدس
AFP AHMAD GHARABLI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/paq6

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية محاولة حرق كنيسة الجثمانية في القدس الشرقية المحتلة على يد أحد المتطرفين.

وطالب المتحدث باسم الخارجية ضيف الله الفايز "السلطات الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال التقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي لمحاسبة الفاعلين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال".

وأكد الفايز، أن "المملكة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستواصل دورها في حماية ورعاية المقدسات".

وشدد على رفض بلاده "استهداف المقدسات والاعتداء على الكنائس في القدس أو سلطاتها أو ممتلكاتها أو عقاراتها أو حقها في إدارة شؤونها وفقا للقانون الدولي والوضع القائم".

والجمعة، أحبط المصلون محاولة مستوطن إسرائيلي إحراق كنيسة الجثمانية في القدس الشرقية المحتلة.

المصدر: "الغد" الأردنية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا