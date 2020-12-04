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المانحون.. كلفة تعافي لبنان من آثار انفجار بيروت تفوق الملياري دولار

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المانحون.. كلفة تعافي لبنان من آثار انفجار بيروت تفوق الملياري دولار
Reuters
أضرار الانفجار بمرفأ بيروت - أرشيف
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قدرت الجهات المانحة الثلاث في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في بيروت "قيمة الاحتياجات ذات الأولوية لمسار التعافي بـ584 مليون دولار"، منها 426 مليون دولار للسنة الأولى.

وأشار البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن "كلفة مسار الإصلاح وإعادة الإعمار في هذا الإطار تقدر بملياري دولار".

ونبهت الجهات المانحة إلى أن "الدعم الدولي لأولويات إعادة الإعمار المحددة في هذا الإطار سيعتمد على قدرة الحكومة على تحقيق تقدم يتسم بالمصداقية في الإصلاحات".

ورجح البنك الدولي الثلاثاء الماضي، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بشكل حاد بنسبة 19.2 % العام 2020، بعد انكماشه بنسبة 6.7 % عام 2019.

وقال، إن "انهيار العملة أدى إلى معدلات تضخم تجاوزت حد المئة في المئة".

المصدر: "أ ف ب"

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