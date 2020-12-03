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الرئيس اللبناني يوقع قانونا لتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت

أخبار العالم العربي

الرئيس اللبناني يوقع قانونا لتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت
Reuters
الرئيس اللبناني ميشال عون
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وقع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس قانونا يرمي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في انفجار مرفأ بيروت.

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وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام " أن القانون رقم "196" يمكن الذين أصيبوا بإعاقة جراء الانفجار من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية.

وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب ودمارا هائلا في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية كبيرة، وانخفاض في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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