العراق.. الكاظمي يشكل لجنة للتحقيق في تسجيل صوتي أمني مسرب

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق في تسجيل صوتي مسرب نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنسوب لممثل الحشد الشعبي ورئيس أركان قيادة عمليات الأنبار.

وأشارت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل لجنة تحقيق من وزارة الدفاع والاستخبارات العسكرية والاستخبارات والأمن وأمن الحشد الشعبي في قيادة العمليات المشتركة، للتحقيق الفوري بالتسجيل الصوتي الذي نشر في التواصل الاجتماعي".

وأوضح البيان، أن "تشكيل اللجنة جاء للوقوف على حقيقة الأمر، ومن هي الجهة التي سجلت الاتصال وأسباب نشره الآن واتخاذ الإجراءات القانونية بمحاسبة المقصرين".

ولم يتطرق البيان أو الجهات المسؤولة إلى تفاصيل أكثر عن الحادث.

خلية الإعلام الأمني ========== وجه السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بتشكيل لجنة تحقيقية مِن ( وزارة... Опубликовано ‎خلية الإعلام الأمني‎ Пятница, 4 декабря 2020 г.

المصدر: "السومرية نيوز"