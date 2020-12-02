القوات العراقية تعلن تفاصيل تصفية مجموعة من "داعش" قتلت 10 عناصر أمن

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، تفاصيل تصفية مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" قتلت قبل أيام 10 عناصر أمن وأصابت سبعة مدنيين شمالي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: "في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، نفذت مجموعة من فلول عصابات داعش الارهابية عملية تفجير عبوه ناسفة على عجلة مدنية وبعدها أطلقت النار مِن قناص على القوات الأمنية التي وصلت لمكان الحادث الواقع قرب قرية المسحك في قاطع عمليات صلاح الدين وأدى الحادث الى استشهاد كوكبة وهم (عشرة شهداء) مِن أبطال القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء وجرح سبعة آخرين".

وأضافت: "من تلك اللحظة شرعت خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقيادة العمليات المشتركة بجهد استخباري نوعي في تعقب وملاحقة هذه المجموعة الإرهابية الجبانة، وفي مساء أمس الثلاثاء توفرت معلومات استخبارية دقيقة مِن خلية الصقور".

وتابعت الخلية: "جرى على الفور تشكيل فريق مشترك داخل قيادة العمليات المشتركة للتنسيق مع طيران التحالف الدولي لتعقب واستكمان مكان تواجد هذه المجموعة الغادرة في (سفح سلسلة جبال مكحول) وبعد تحديد الأهداف بدقة باشر طيران التحالف الدولي بتوجيه سلسلة ضربات جوية".

وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن "الضربات الجوية بدأت مِن الساعة العاشرة والنصف مِن مساء الثلاثاء وانتهت في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم الأربعاء، وبلغت ستة ضربات جوية، أسفرت عن تدمير كامل لأوكار هذه المجموعة الإرهابية وقتل سبعة مِن أفرادها".

وأكدت الخلية: "في تمام الساعة السادسة فجر اليوم الأربعاء شرعت قوة مِن قيادة عمليات صلاح الدين (الفوج الرابع لواء المغاوير والفوج الأول لواء المشاة / 91 الفرقة الرابعة عشر بالجيش وفوج سوات مِن شرطة صلاح الدين) بتنفيذ واجب تفتيش اماكن الضربات الجوية في سلسلة جبال مكحول، وعثرت على جثث الإرهابيين كما القت القبض على احد عناصر هذه المجموعة ومحاصرة اثنين آخرين تم الاشتباك معهم وقتلهما وتدمير الأنفاق والأماكن التي كانوا يختبؤون بها".

المصدر: RT