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قطر تنتقد "ازدواجية المعايير" حيال دور تركيا في ليبيا

أخبار العالم العربي

قطر تنتقد
Reuters
وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
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انتقد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" عند اتهام تركيا بالتدخل عسكريا في الأزمة الليبية.

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وقال رئيس الدبلوماسية القطرية في حوار افتراضي اليوم الجمعة مع صحفيين ضمن منتدى حوارات المتوسط الإيطالي "إنه يتعين على دول المنطقة فصل مصالحها الإقليمية عن الصراع في ليبيا من خلال وضع مصالح الليبيين أولا".

وأضاف آل ثاني أن "أنقرة تدعم حكومة الوفاق الوطني، الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بينما في الوقت نفسه لا توجه أصابع الاتهام إلى تلك الدول التي تدعم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر".

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن الأزمة الليبية شهدت بعض التقدم بعد إعلان وقف إطلاق النار في البلاد، وقال "التاريخ علمنا أنه لا توجد نزاعات يمكن حلها عسكريا بطريقة مستدامة، بل عبر الدبلوماسية وبالجلوس حول طاولة التفاوض".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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