قطر: ثمة تحرك لحل الأزمة الخليجية ونأمل أن تسير الأمور بالاتجاه الصحيح

أكدت دولة قطر اليوم الجمعة وجود تحرك حاليا لحل الأزمة الخليجية، مبدية تفاؤلها الحذر إزاء هذا الأمر.

ولفت وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي، إلى أنه لا يمكننا التكهن بما إذا كان هذا التحرك سيتيح حل جميع المشاكل العالقة في يوم واحد لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عام 2017.

وقال آل ثاني إن الدوحة متفائلة إزاء هذا التحرك وتأمل أن "تتحرك الأمور بالاتجاه الصحيح"، مشددا على أن أي حل يجب أن يكون شاملا ويضمن وحدة الخليج.

يتبع..