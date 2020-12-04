وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية يعلن توقيع اتفاقية عسكرية مع إيطاليا

نقل المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب تصريحا لوزير دفاع حكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح الدين النمروش، أعلن فيه توقيع اتفاق للتعاون العسكري في مختلف المجالات مع إيطاليا.

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ونسب للنمروش قوله: "اتفقنا مع الجانب الإيطالي على التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري وتبادل الخبرات والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية وعمليات التخلص من الذخائر والألغام وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية".

ابرز تصريحات وزير الدفاع الدكتور صلاح الدين النمروش @Namroush خلال توقيعه اتفاقية التعاون العسكري مع دولة ايطاليا



وقعنا مع وزارة الدفاع الايطالية اليوم الجمعة في روما اتفاقية التعاون العسكري الفني المشترك و انشاء لجنة مشتركة للتعاون العسكري في مختلف مجالات الدفاع pic.twitter.com/JgKwSjaR7e — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) December 4, 2020

وأفيد بأن الاتفاقية تتضمن أيضا "المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة وهيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والامنية وبناظر تجهيز الوحدات العسكرية والأمنية".

ووضع وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية اتفاق التعاون العسكري مع إيطاليا في إطار ما سماها بالمساعي "لتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة بدأت مع الحليف التركي والقطري والآن مع الجانب الإيطالي وستمتد إلى كل الدول التي وقفت مع الشعب الليبي".

يشار إلى أن إيطاليا تختفظ ببعثة طبية وعسكرية لها متمركزة في القاعدة الجوية جنوب مدينة مصراتة.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز قد أعلنت مؤخرا في تصريح مدو، وجود 10 قواعد عسكرية تديرها قوات أجنبية، ونحو 20000 من المرتزقة في ليبيا، ووصفت هذا الأمر "بالانتهاك المروع للسيادة الليبية".

المصدر: المركز الإعلام لعملية بركان الغضب