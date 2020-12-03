السيسي يصدر قانونا جديدا لهيئة تنظيم الأوقاف المصرية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية.

إقرأ المزيد

ويتفق القانون مع صحيح المادة الدستورية 90 التي تفيد "بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف".

ويضمن القانون مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية