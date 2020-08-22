السيسي يعطي توجيهات جديدة للأئمة في مصر

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للأئمة في البلاد بالتوسع في نشر "الفكر الرشيد والتوعية بالإطار الصحيح للدين".

وأجرى السيسي، اليوم السبت، اجتماعا مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، تناول، حسب بيان للرئاسة المصرية، "استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة وذلك بالإضافة إلي متابعة تطوير هيئة الأوقاف".

ووجه السيسي في هذا السياق "بالتوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالإطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة، مع القيام في هذا الصدد بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات، وإيلاء أهمية بتضمين تلك البرامج على وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية لصقل قدرات الأئمة وتعظيم مهاراتهم في التواصل".

كما تابع الرئيس المصري، حسب البيان: "خطط وزارة الأوقاف في مجال استثمار وحسن إدارة أموال هيئة الأوقاف"، حيث أوضح جمعة أن "الهيئة شهدت نقلة نوعية خلال العام المالي 2019/ 2020 بتحقيق أكبر عائد سنوي في تاريخها".

وفي غضون ذلك وجه السيسي "بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف طبقا للقيمة التجارية الواقعية بيعا أو شراء أو تأجيرا".

المصدر: RT