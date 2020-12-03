 
مباشر

مصر.. تراجع نسب شفاء مرضى كورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. تراجع نسب شفاء مرضى كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pa4n

كشفت السلطات المصرية عن تراجع نسب شفاء مرضى فيروس كورونا في المستشفيات إلى 88,2% بعدما كانت النسبة تزيد عن 92% في الأيام السابقة، وذلك وفقا لإجمالي الأعداد الرسمية المعلنة.

إقرأ المزيد
مصر تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ يوليو
مصر تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ يوليو

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، صباح اليوم الخميس، مغادرة 133 متعافيا من مرض كوفيد-19 للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949.

وحسب آخر بيانات الوزارة، فقد تم تسجيل 421 حالة إصابة و28 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا