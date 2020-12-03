مصر.. تراجع نسب شفاء مرضى كورونا

كشفت السلطات المصرية عن تراجع نسب شفاء مرضى فيروس كورونا في المستشفيات إلى 88,2% بعدما كانت النسبة تزيد عن 92% في الأيام السابقة، وذلك وفقا لإجمالي الأعداد الرسمية المعلنة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، صباح اليوم الخميس، مغادرة 133 متعافيا من مرض كوفيد-19 للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949.

وحسب آخر بيانات الوزارة، فقد تم تسجيل 421 حالة إصابة و28 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 102949 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 421 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 28 حالة وفاة pic.twitter.com/t8gi94V8pZ — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 2, 2020

المصدر: RT