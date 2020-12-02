مصر تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ يوليو

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ نهاية شهر يوليو الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 28 وفاة و421 إصابة جديدة بالفيروس، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ولفتت إلى ارتفاع حالات الشفاء من المصابين إلى 102949، وخروجهم من المستشفيات.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 6694، بينما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 116742.

المصدر: RT