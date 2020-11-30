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لبنان.. تراجع عدد الإصابات اليومي بكورونا

أخبار العالم العربي

لبنان.. تراجع عدد الإصابات اليومي بكورونا
Globallookpress
صورة تعبيرة
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أفاد مراسلنا في لبنان، اليوم الاثنين، بأن عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا في البلاد تراجع خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية، فإنه تم تسجيل 1000 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي اليوم بالمقارنة مع 1266 حالة إصابة بالأمس، بالإضافة إلى وفاة 14 شخص بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، قد أعلن في وقت سابق أنه تم الاتفاق مع شركة "فايزر" من أجل تسليم لقاح كورونا خلال الربع الأول من العام القادم.

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المصدر:RT

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