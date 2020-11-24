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لبنان يعلن أنه سيتسلم لقاح "فايزر" المضاد لكورونا بالربع الأول من 2021

أخبار العالم العربي

لبنان يعلن أنه سيتسلم لقاح
Reuters
وزير الصحة اللبناني حمد حسن
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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، أنه تم الاتفاق مع شركة "فايزر" أن "نتسلم لقاح كورونا خلال الربع الأول من العام القادم أي بشهر مارس".

وتوقع حسن في مؤتمر صحافي، إمكانية تسلم اللقاح في شهر فبراير 2021، مشددا على أن "الإجراءات القاسية ستحقق الأمان بغض النظر عن هذا اللقاح أو غيره".

ولفت إلى "أننا نعمل على تأمين اللقاح بطريقة آمنة وفعالة وتأمين الظروف الملائمة، كما ندرس أدق التفاصيل لنعرف من هي الطبقة التي ستكون مستهدفة ولمن ستكون الأولوية في أخذ اللقاح الذي سيصل عبر دفعات"، مشددا على أن "هناك تنسيقا دائما من قبل اللجنة الوطنية للقاح كورونا مع المنظمات الدولية".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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