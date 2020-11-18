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"فايزر" و"بيونتيك": نسبة فعالية لقاحنا ضد كورونا 95%

أخبار العالم

Reuters Dado Ruvic
لقاح ضد طورونا طورته شركتا "فايزر" و"بيونتيك"
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أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، اليوم الأربعاء، أن التحليل النهائي لنتائج الاختبارات السريرية للقاحهما ضد فيروس كورونا يدل على أن فعاليته تشكل 95%.

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وجاء في بيان نشرته "فايزر" أنها وشركة "بيونتيك" أعلنتا اليوم أن التحليل الأخير لمدى فعالية لقاح  BNT162b2 (الذي طورته هاتان الشركتان) والذي تم إجراؤه أثناء المرحلة الثالثة من اختباراته، أظهر أن فعالية هذا اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد تشكل 95%، "وذلك بعد مرور 28 يوما على الحقنة الأولى".

وجاء في البيان أن الشركتين ستتقدمان إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "في الأيام القريبة"، للحصول على ترخيص رسمي للقاحهما في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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