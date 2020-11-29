انتقادات لوزير الصحة اللبناني بعد مشاركته بعيد ميلاد نصرالله رغم قيود كورونا

انتقد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، على خلفية مشاركته باحتفال في مدينة بعلبك جرى بمناسبة "عيد ميلاد" الأمين لعام لحزب الله، رغم قيود كورونا.

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وظهر وزير الصحة اللبناني في فيديو من بأحد شوارع مدينة بعلبك، شمال شرق لبنان، وهو يقطع قالب حلوى مع مناصرين لحزب الله احتفالا بعيد ميلاد الأمين العام للحزب حسن نصرالله.

احتفالات في مدينة بعلبك بميلاد سماحة السيد حسن نصرالله وبمشاركة وزير الصحة حمد حسن pic.twitter.com/N2Ra485cfS — Alimk حساب جديد (@Alimk04361432) November 28, 2020

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الوزير انتقادات واسعة بسبب عدم التزامه بقيود الإغلاق العام التي يشدد هو شخصيا على أهمية وضرورة التزام اللبنانيين بها من أجل التمكن من الحد من تفشي الوباء وتخفيف العبء عن الطاقم الطبي اللبناني، فقد شوهد منذ 5 أشهر تقريبا يحتفل بين حشود بمحاربة فيروس كورونا في البلاد وقد حُمل على الأكتاف.

بدوره، أوضح الوزير أنه شارك في الاحتفال ببعلبك بعد إصرار الناس عليه، مشترطا ارتداء الجميع الكمامات وعدم نزعها.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت التعبئة العامة في البلاد لغاية نهاية شهر نوفمبر الحالي سعيا للحد من تفشي الوباء في البلاد، حيث تجاوز عدد مصابيه حتى الآن 125 ألفا.

المصدر: RT