 
مباشر

انتقادات لوزير الصحة اللبناني بعد مشاركته بعيد ميلاد نصرالله رغم قيود كورونا

أخبار العالم العربي

انتقادات لوزير الصحة اللبناني بعد مشاركته بعيد ميلاد نصرالله رغم قيود كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p94n

انتقد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، على خلفية مشاركته باحتفال في مدينة بعلبك جرى بمناسبة "عيد ميلاد" الأمين لعام لحزب الله، رغم قيود كورونا.

إقرأ المزيد
لبنان.. 1696 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة خلال 24 ساعة
لبنان.. 1696 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة خلال 24 ساعة

وظهر وزير الصحة اللبناني في فيديو من بأحد شوارع مدينة بعلبك، شمال شرق لبنان، وهو يقطع قالب حلوى مع مناصرين لحزب الله احتفالا بعيد ميلاد الأمين العام للحزب حسن نصرالله. 

 وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الوزير انتقادات واسعة بسبب عدم التزامه بقيود الإغلاق العام التي يشدد هو شخصيا على أهمية وضرورة التزام اللبنانيين بها من أجل التمكن من الحد من تفشي الوباء وتخفيف العبء عن الطاقم الطبي اللبناني، فقد شوهد منذ 5 أشهر تقريبا يحتفل بين حشود بمحاربة فيروس كورونا في البلاد وقد حُمل على الأكتاف.

بدوره، أوضح الوزير أنه شارك في الاحتفال ببعلبك بعد إصرار الناس عليه، مشترطا ارتداء الجميع الكمامات وعدم نزعها.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت التعبئة العامة في البلاد لغاية نهاية شهر نوفمبر الحالي سعيا للحد من تفشي الوباء في البلاد، حيث تجاوز عدد مصابيه حتى الآن 125 ألفا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا