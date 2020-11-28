 
مباشر

لبنان.. 1696 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

لبنان.. 1696 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة خلال 24 ساعة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p902

أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية​ تسجيل 1696 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، وتسجيل 11 حالة وفاة​ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.​​​​​​

إقرأ المزيد
لبنان يسجل 1782 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بكورونا
لبنان يسجل 1782 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بكورونا

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات "كوفيد -19"، إلى أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 125637 حالة، في وقت وصل عدد ضحايا الوباء الإجمالي إلى 991 حالة وفاة.

لبنان.. 1696 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة خلال 24 ساعة

كما أوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن هناك 942 حالة استشفاء، و349 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 133 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا