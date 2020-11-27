الحكومة المصرية: وفاة معلم أمام طلابه في السعودية بسبب هبوط في الدورة الدموية

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية أن سبب وفاة مدرس مصري في السعودية امام طلابه خلال أحد الدروس عبر الانترنت يعود لإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

إقرأ المزيد

وقال الملحق العمالي، أحمد رجائي، رئيس المكتب بالرياض إن المواطن المصري محمد شعبان حسان، الذي يبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل معلم حاسب آلي بمدارس النخبة العلمية الأهلية بالمنطقة الشرقية بالدمام (في السعودية)، وافته المنية يوم 25 نوفمبر الجاري أثناء أداء واجبه وتقديم الشرح للطلاب على منصة التعليم عن بعد، وعندما لاحظ الطلاب سقوطه وغيابه عن الوعي قاموا بإبلاغ إدارة المدرسة وعند نقله إلى المستشفى تبين أن وفاته بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية.

واكد أنه تجري حاليا إجراءات نقل الجثمان الى مصر ومتابعة تحصيل مستحقاته المالية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية