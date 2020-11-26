تفاصيل جديدة عن وفاة المعلم المصري في السعودية (صورة)

نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جديدة عن وفاة المعلم المصري محمد حسان، الذي يعمل في السعودية.













وأوضحت أن المعلم سقط وهو يشرح لطلاب مدرسة الثانوية الأهلية بمدينة الدمام معلومات عن الحاسب الآلي، من خلال منصة "مدرستي" التعليمية عن طريق الإنترنت، وفوجئ الطلاب بسقوط المدرس المصري أرضا وهو يؤدي عمله.

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وروى محمد الصفيان، زميل المعلم في المدرسة تفاصيل واقعة الوفاة، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات متتالية وردت إليه من قبل الطلاب، أمس الأربعاء، تفيد بسقوط زميله أمام التلاميذ خلال حصة دراسية عبر منصة "مدرستي".

وتابع: "حينها توجهنا إلى منزل حسان القريب من المدرسة، وكسرنا الباب لنعثر عليه متوفيا وأمامه جهازه والسماعات بإذنه، ولا يوجد في منزله أحد من أهله المتواجدين حاليا في مصر، فتم نقله إلى المستشفى حيث تم إبلاغنا بأنها وفاة طبيعية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية