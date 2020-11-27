في وقت قياسي.. هدم 144 طابقا باستخدام تقنية المتفجرات الثابتة في أبوظبي (فيديو)

نفذت شركة "مدن" العقارية في الإمارات، عملية هدم أبراج ميناء بلازا في منطقة ميناء زايد بأبوظبي، خلال عشر ثوان فقط، وذلك بالتعاون مع شركة رائدة في مجال الهدم بالمتفجرات.

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وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، تم هدم الأبراج المؤلفة بمجموعها من 144 طابقا في 10 ثوان فحسب، باستخدام تقنية المتفجرات الثابتة ذات الجودة الفائقة وسجل أمان على أعلى مستوى، وفق معايير السلامة الدولية.

في 10 ثوان .. مُدن العقارية تنجز عملية هدم أبراج ميناء بلازا بنجاح#وامhttps://t.co/UX4R5mM3ulpic.twitter.com/xtodrQWBWi — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 27, 2020

ويكمن الهدف من وراء عملية الهدم في إنشاء وجهة سياحية جديدة في العاصمة الإماراتية، تجذب كلا من السكان والزوار على حد سواء.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية