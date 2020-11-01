دبي.. استكمال عملية رفع أطول مبنى أفقي معلق في العالم

شهدت مدينة دبي الإماراتية إنجاز المرحلة الأخيرة من رفع برج عملاق يربط برجي مجمع "ون زعبيل" في دبي، في محاولة لتحطيم الرقم القياسي لـ "أطول مبنى معلق" في العالم.

وحضر عضو من موسوعة غينيس للأرقام القياسية للإعلان عن محاولة تسجيل الرقم القياسي.

والجسر الذي يبلغ طوله 226 مترا والمسمى "الرابط" سيكون بمثابة ملتقى بانورامي للسماء، ويضم مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم ومسبحا عملاقا على السطح. ويطفو "الرابط" على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض ويزن أكثر من 8000 طن.

المصدر: رابتلي