الرئيس الإسرائيلي يستقبل وفدا بحرينيا يضم ممثلين عن العائلة الملكية

يستقبل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين، في مقره الرئاسي في القدس الغربية، اليوم الخميس، وفدا من البحرين يضم ممثلين عن العائلة الملكية البحرينية ومسؤولين آخرين.

ووفقا لـ"هيئة البث" الإسرائيلية، فإن الوفد سيترأسه، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

إقرأ المزيد

يستقبل #رئيس_الدولة رؤوفين رفلين في مقر رؤساء #إسرائيل في اورشليم القدس اليوم وفدا من #البحرين يضم ممثلين عن العائلة المالكة البحرينية ومسؤولين اخرين.

ويترأس الوفد الدكتور الشيخ #خالد_بن_خليفة آل خليفة وهو رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. — مكان الأخبار (@News_Makan) November 26, 2020

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد صدق، في وقت سابق على اتفاق السلام مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول بحسب القانون في إسرائيل.

المصدر: وكالات