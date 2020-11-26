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الرئيس الإسرائيلي يستقبل وفدا بحرينيا يضم ممثلين عن العائلة الملكية

أخبار العالم العربي

الرئيس الإسرائيلي يستقبل وفدا بحرينيا يضم ممثلين عن العائلة الملكية
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يستقبل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين، في مقره الرئاسي في القدس الغربية، اليوم الخميس، وفدا من البحرين يضم ممثلين عن العائلة الملكية البحرينية ومسؤولين آخرين.

ووفقا لـ"هيئة البث" الإسرائيلية، فإن الوفد سيترأسه، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

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وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد صدق، في وقت سابق على اتفاق السلام مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول بحسب القانون في إسرائيل.

المصدر: وكالات

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