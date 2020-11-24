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نتنياهو يعلن أنه سيزور البحرين قريبا بناء على دعوة من ولي عهدها

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نتنياهو يعلن أنه سيزور البحرين قريبا بناء على دعوة من ولي عهدها
Reuters POOL
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيزور البحرين قريبا، بناء على دعوة ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة.

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وأكد نتنياهو في "تويتر"، أنه تحدثت هاتفيا مع ولي العهد البحريني، مشيرا إلى أن الجانبين "متحمسان للغاية لثمار السلام التي سيجلبها البلدان في وقت قصير جدا".

وأكد وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، الأسبوع الماضي، أنه نقل طلبا رسميا لفتح سفارة لدى إسرائيل، ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة.

المصدر: RT

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