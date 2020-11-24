نتنياهو يعلن أنه سيزور البحرين قريبا بناء على دعوة من ولي عهدها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيزور البحرين قريبا، بناء على دعوة ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة.

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وأكد نتنياهو في "تويتر"، أنه تحدثت هاتفيا مع ولي العهد البحريني، مشيرا إلى أن الجانبين "متحمسان للغاية لثمار السلام التي سيجلبها البلدان في وقت قصير جدا".

وأكد وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، الأسبوع الماضي، أنه نقل طلبا رسميا لفتح سفارة لدى إسرائيل، ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال رئيس الوزراء نتنياهو في ختام المكالمة:



"تحدثت للتو مع ولي عهد البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وكان هذا الاتصال الهاتفي الثاني الذي جرى بيننا وهو كان وديا جدا.



كلانا منفعلان جدا من قدرتنا على تقديم ثمار السلام إلى شعبينا وبلدينا خلال وقت وجيز جدا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 24, 2020

المصدر: RT