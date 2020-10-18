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وزير الخارجية البحريني: اتفاق السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية لخير شعوب المنطقة

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وزير الخارجية البحريني: اتفاق السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية لخير شعوب المنطقة
Reuters Ronen Zvulun
وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني
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رحب وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، اليوم الأحد، بزيارة الوفد الإسرائيلي-الأمريكي المشترك إلى بلاده، واصفا إياها بـ"التاريخية".

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جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير في مطار المنامة لدى استقباله الوفدين الإسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، والأمريكي برئاسة وزير الخزانة، ستيفن منوتشين.

وقال الزياني إن "زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي خطوة لتفعيل اتفاق إعلان تأييد السلام، ونرحب بهذه الزيارة التاريخية لبلادنا". وتابع أن الحديث يدور عن "خطوة تاريخية مهمة تهدف لتحقيق الأمن والسلم والازدهار في هذه المنطقة المهمة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتفاهم بين الأمم وأصحاب الديانات السماوية والثقافات، لما فيه الخير لشعوب المنطقة".

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي منوتشين، إن الولايات المتحدة تهدف إلى "التعاون الاقتصادي الموسع مع إسرائيل والبحرين والإمارات".

فيما قال رئيس الوفد الإسرائيلي، مئير بن شبات، إن بلاده "تأمل بصناعة السلام بطريقة تغير مستقبل المنطقة"، مضيفا أن العلاقات بين البلدين "ستفيد الجانبين على أكثر من صعيد".

وتابع رئيس الوفد الإسرائيلي: "نريد تكريس العلاقات الدافئة مع شعب البحرين".

يذكر أن الوفد وصل إلى المنامة بأول رحلة مباشرة تتوجه من إسرائيل إلى البحرين.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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