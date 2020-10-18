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طائرة إسرائيلية تهبط في البحرين قادمة عبر أجواء السعودية

أخبار العالم العربي

طائرة إسرائيلية تهبط في البحرين قادمة عبر أجواء السعودية
Reuters reuters
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نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على حسابها في تويتر، صورا لأولى لحظات وصول الطائرة الإسرائيلية إلى البحرين قادمة عبر السعودية.

طائرة إسرائيلية تهبط في البحرين قادمة عبر أجواء السعودية
twitter/IsraelArabic

طائرة إسرائيلية تهبط في البحرين قادمة عبر أجواء السعودية
twitter/IsraelArabic

طائرة إسرائيلية تهبط في البحرين قادمة عبر أجواء السعودية
twitter/IsraelArabic

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وتأتي هذه الزيارة الإسرائيلية في إطار بدء العلاقات الدبلوماسية رسميا، بين إسرائيل والبحرين، اعتبارا من اليوم.

وقال مكتب نتنياهو، يوم أمس، إن إسرائيل "تولي أهمية كبيرة جدا لهذه الزيارة ولمضامينها ولتعزيز علاقاتها مع مملكة البحرين في شتى المجالات".

ووقعت كل من البحرين والإمارات، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

طائرة إسرائيلية تهبط في البحرين قادمة عبر أجواء السعودية
twitter/IsraelArabic

المصدر: وكالات

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