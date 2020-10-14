إسرائيل والإمارات توقعان اتفاق طيران تجاري خلال أيام

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، أنه من المرجح أن توقع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفاقية طيران تجاري في الأيام المقبلة في إطار عملية تطبيع أوسع.

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وقال عوفر مالكا، المدير العام لوزارة النقل الإسرائيلية، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن ابرام الاتفاق أوشك على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليه في الأيام القليلة المقبلة.

وبموجب الاتفاق، ستكون الطائرات الإسرائيلية قادرة على بلوغ أجواء الإمارات والهبوط في مطاراتها بما يفيد السياحة بين البلدين واقتصاديهما.

كما ستكون الرحلات الجوية الإماراتية قادرة على الهبوط في إسرائيل واستخدام المجال الجوي الإسرائيلي لرحلاتها باتجاه الغرب.

وكانت وكالة "فرانس برس"، أفادت بأنه من غير المرجح أن تقلع أولى رحلات الركاب المباشرة بين إسرائيل والإمارات قبل شهر يناير، إذ تسعى إسرائيل حاليا على احتواء الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صادقت الحكومة الإسرائيلية رسميا على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات، فيما تستعد إسرائيل لاستضافة وفد إماراتي رفيع المستوى في الأيام المقبلة.

المصدر: إسرائيل 24