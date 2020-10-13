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وزير إسرائيلي: المفاوضات مع لبنان لا تتطرق إلى تطبيع أو سلام

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وزير إسرائيلي: المفاوضات مع لبنان لا تتطرق إلى تطبيع أو سلام
Reuters
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قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس، إن المفاوضات مع لبنان لا تتطرق إلى تطبيع العلاقات أو سلام، بل إنها مفاوضات لحل خلافات تقنية-اقتصادية تتعلق بالثروات الطبيعية في البحر.

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عون يجتمع بوفد لبنان الذي سيتولى التفاوض التقني مع إسرائيل لترسيم الحدود
عون يجتمع بوفد لبنان الذي سيتولى التفاوض التقني مع إسرائيل لترسيم الحدود

وتنطلق غدا الأربعاء أولى اجتماعات التفاوض على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة وحضور ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون التقى اليوم الوفد الرسمي الذي سيتولى التفاوض التقني مع إسرائيل، مؤكدا ضرورة "التوصل إلى حل يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني"، مشددا على أن "المفاوضات تقنية والبحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدا".

ووصل إلى لبنان اليوم ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لهذه المفاوضات.

المصدر: مكان

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