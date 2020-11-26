فلسطين مهتمة بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

صرح السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل بأن السلطات الفلسطينية تجري مباحثات مع موسكو لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال السفير في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية نشر اليوم الخميس، إن الجانب الفلسطيني يتابع التطورات الخاصة باللقاح الروسي وينتظر بدء التطعيم في روسيا.

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وأضاف أن السلطات الفلسطينية تجري مباحثات مع موسكو بشأن شراء اللقاح، مشيرا إلى أن نقل اللقاح يتطلب موافقة وزارة الصحة الإسرائيلية.

وأعاد إلى الأذهان أن روسيا أرسلت إلى فلسطين 6 أطباء لتدريب الأطباء الفلسطينيين على محاربة فيروس كورونا قبل أسبوعين.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"