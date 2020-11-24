الصحة الفلسطينية تعلن عن نسبة التعافي من كورونا والحصيلة الجديدة للإصابات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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وأضافت الوزيرة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية (3 مواطنين من بيت لحم، 3 مواطنين من ضواحي القدس، مواطنة من جنين، مواطن من أريحا) و6 حالات وفاة مدينة القدس، و3 حالات في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 284 حالة في الضفة الغربية (الخليل 54، جنين 36، نابلس 72، طولكرم 13، سلفيت 15، قلقيلية 38، طوباس 4، أريحا 52)، قطاع غزة 187، مدينة القدس 84.

وتابعت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (166)، محافظة نابلس (224)، محافظة بيت لحم (89)، محافظة قلقيلية (80)، محافظة رام الله والبيرة (146)، جنين (158)، أريحا والأغوار (23)، سلفيت (70)، طولكرم (98)، طوباس (34)، قطاع غزة (685)، ضواحي القدس (38)، مدينة القدس (135).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 54 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: RT