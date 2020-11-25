محكمة صنعاء تصدر أحكاما بإعدام 91 شخصا بدعوى التعاون مع التحالف العربي

قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في صنعاء اليوم الأربعاء، بالإعدام تعزيرا بحق 91 مدانا بجريمة "إعانة العدو وتحريضه على ارتكاب أفعال تمس بأمن واستقرار الجمهورية اليمنية".

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وقضى الحكم بمصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم العقارية والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة.

وكانت النيابة الجزائية دانت 91 شخصا بتهمة "إعانة العدو وتحريضه على ارتكاب أفعال تمس بأمن واستقرار الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، كما سعوا إلى إعانة دول التحالف العربي بقيادة السعودية على المساس بالمركز السياسي والحربي والاقتصادي للبلاد واتفقوا معهم جنائيا على الاشتراك في شن حرب على الجمهورية اليمنية وأصدروا قرارات وبيانات وتصريحات سعوا من خلالها لمساندة دول العدوان في الاستمرار في عدوانها على اليمن واحتلال أجزاء من أراضيه واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة".

ووفق وكالة أنباء "سبأ" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، فإن المتهمين "سعوا إلى التحريض على استمرار حصار أبناء الشعب اليمني في الغذاء والدواء وإغلاق المطارات والمنافذ البرية والموانئ البحرية، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وما يزالون مستمرين في عدوانهم حتى هذه اللحظة".

المصدر: سبأ